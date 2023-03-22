Литва запретит россиянам и белорусам подаваться на гражданство — Finance.ua

Литва запретит россиянам и белорусам подаваться на гражданство
Сейм Литвы в первом чтении утвердил правовые акты, запрещающие гражданам россии и беларуси подавать заявления на гражданство и покупать недвижимость.
Эта ограничительная мера не предлагает полностью отменить возможность приобретения гражданства Литвы. Она предлагает временно остановить прием заявлений и принятие решений по принятию в гражданство, говорится в сообщении сейма Литвы.
Там отметили, что поскольку россияне поддерживают войну и не предпринимают никаких мер для ее прекращения, то и ответственность за эту агрессию должна ложиться на них.
«Подавляющее большинство граждан россии поддерживают военные действия своей страны, они не принимают мер по прекращению агрессии режима своей страны, поэтому ответственность лежит и на гражданах этих стран. Чтобы изменить их поведение, целесообразно установить ограничительные меры, связанные с возможностью для граждан россии и беларуси посещать Литву и въезжать на территорию Европейского Союза», — сказала Йовита Нелюпшене, заместитель министра иностранных дел.
Всех россиян, пытающихся пересечь государственную границу Литвы, будут подвергать дополнительной проверке. В стране полагают, что их въезд угрожает национальной безопасности.
Также предлагается приостановить право граждан россии и юридических лиц, учрежденных или контролируемых ими, приобретать в собственность недвижимое имущество, находящееся на территории Литвы.
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