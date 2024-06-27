Литва выделит 0,25% ВВП на военную помощь Украине — Finance.ua
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Литва выделит 0,25% ВВП на военную помощь Украине

Казна и Политика
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Литва выделит 0,25% ВВП на военную помощь Украине
Литва выделит 0,25% ВВП на военную помощь Украине
Литва приняла решение выделить не менее 0,25% своего ВВП на поддержку безопасности и обороны Украины.
Об этом в X (Twitter) сообщил президент Литвы Гитанас Науседа.
По его словам, таким было решение Государственного совета обороны страны на его заседании в среду.
Литва выделит 0,25% ВВП на военную помощь Украине
«Литва и дальше будет твердо стоять рядом с Украиной до победы. Мы всегда будем поддерживать свободу», — подчеркнул Науседа.
Накануне сообщалось, что в Литве было выделено дополнительные 136 млн евро на оборону, что означает увеличение оборонного бюджета до показателя более чем на 3% ВВП.
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Литва и так является одной из стран, которая тратит больше всего средств на оборону в НАТО относительно размера своей экономики.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в этом году целевой показатель в 2% от ВВП достигнут или даже превысят его более 20 союзников.
По материалам:
Європейська правда
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