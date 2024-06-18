Литва приняла 15 резолюций в поддержку Украины — Finance.ua
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Литва приняла 15 резолюций в поддержку Украины

Казна и Политика
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В рамках межпарламентской работы литовский парламент принял 15 резолюций в поддержку Украины.
Об этом отметил Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук в Фейсбуке, опубликовав фото встречи с главой Сейма Литвы Викторией Чмилите-Нильсен, передает Укринформ.
«Благодарен за все решения, в частности, все 15 резолюций Сейма Литвы в поддержку Украины», — заявил он.
Стефанчук отметил конкретные решения и действия, свидетельствующие о поддержке Литвой Украины в сфере европейской и евроатлантической интеграции и поставки оружия. «Благодарен за абсолютную поддержку Литвы на пути Украины к полноправному членству в ЕС. Поблагодарил Литву за постоянную адвокацию и призывы к партнерам о предоставлении Украине оружия», — отметил спикер.
Он проинформировал о нуждах Украины в вооружении. «Системы ПВО, самолеты F-16, боеприпасы, дальнобойная артиллерия, получение дополнительных систем Patriot», — отметил Стефанчук.
Он подчеркнул, что ожидает получения на Вашингтонском саммите НАТО приглашения для Украины к полноправному членству в альянсе. «Для нас важно получить приглашение начать переговоры о вступлении», — резюмировал председатель ВР.
Кроме того, спикеры украинского и литовского парламентов обсудили усиление санкционного давления на рф, подняли вопрос принятия переговорной рамки для вступления Украины в Европейский Союз. Стефанчук поблагодарил за «абсолютную поддержку» Литвы на пути Украины к полноправному членству в ЕС.
Касательно НАТО отметил, что Украина рассчитывает на результативный Вашингтонский саммит.
По материалам:
РБК-Україна
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