Литва передала Украине мощный автотрансформатор — Finance.ua
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Литва передала Украине мощный автотрансформатор

Энергетика
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Украина получила от Литвы мощный силовой автотрансформатор, установленный на высоковольтной подстанции системы передачи электроэнергии. Трансформатор получен в рамках помощи в восстановлении энергосистемы Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.
По данным пресс-службы, агрегат трансформирует напряжение с магистрального до распределительного уровня и может обеспечить питанием до 200 тысяч домохозяйств.
Украина направила запрос, а министр энергетики Литвы Дайнюсос Крейвис оперативно отреагировал на него, после чего Литва передала требуемое оборудование.
«Транспортирование этого автотрансформатора в Украину стало крупнейшей логистической операцией, когда-либо координировавшейся Механизмом гражданской защиты ЕС», — говорится в сообщении.
Напомним, НБУ подготовил два сценария последствий ракетных обстрелов для инфраструктуры Украины. И базовый, и пессимистичный сценарии допускают дефицит электроэнергии еще долгое время.
По материалам:
РБК-Україна
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