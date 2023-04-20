Литва готова помочь Украине экспортировать до 1 млн тонн зерна по железной дороге — Finance.ua
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Литва готова помочь Украине экспортировать до 1 млн тонн зерна по железной дороге

Аграрный рынок
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Правительство Литвы может помочь Украине в экспорте до 1 млн тонн зерна по железной дороге после того, как Польша временно запретила импорт зерна из Украины, сообщила министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте.
«Клайпедский порт и Литовские железные дороги могут сыграть важную роль в создании импульса, чтобы помочь Польше разрешить сложившуюся ситуацию и гарантировать экспорт зерна за пределы ЕС. Литва может помочь безопасно перевезти по железной дороге из Украины до 1 млн тонн зерна. Это было бы реальным решением для Украины и помощью для Польши», — приводит слова министра Verslo zinios.
В свою очередь президент Ассоциации литовских морских грузовых компаний Вайдотас Шилейко отметил, что Клайпедский порт способен перерабатывать более 1 млн тонн зерна в год, но из-за сложной логистики больше ввозить невозможно.
«Литовские железные дороги начали перевозить небольшие объемы украинского зерна через Польшу в порт Клайпеды в мае прошлого года. Основная проблема здесь — разные железнодорожные калибры: Украина и Литва до сих пор используют российские калибры, а Польша — европейские, это значит, что подвижной состав приходится менять на границе», — объяснил он.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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