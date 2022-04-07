Литовская компания Vici планирует уйти из россии в течение трех-четырех месяцев — Finance.ua

По его словам, «не только нам, но и другому крупному бизнесу, объявившему о выходе из россии, на реальный выход нужно больше времени, это займет не один месяц».
О выходе с российского рынка Viciunu grupe сообщила в начале марта. Как сообщил Матийошайтис, за это время компания остановила все инвестиции в производство, логистику, торговлю, остановила все рекламные кампании, в Калининград не закупают никакого сырья.
В компании отмечают, что сейчас она производит продукцию из сырья, приобретенного еще до начала войны и только для того, чтобы рассчитаться с поставщиками и финансовыми партнерами в Европе.
Шарунас Матийошайтис заверил, что никаких продуктов из России в страны ЕС не возили и не возят. Он добавил, что ведутся интенсивные переговоры с потенциальными покупателями бизнеса в России.