Крупнейший в мире производитель ветровых турбин уходит из рф — Finance.ua
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Крупнейший в мире производитель ветровых турбин уходит из рф

Сегодня 13:31Фондовый рынок
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Датский производитель оборудования для возобновляемой энергетики Vestas из-за вторжения рф в Украину выходит с российского рынка.
Об этом говорится в заявлении компании во время собрания акционеров.
Vestas — один из крупнейших в мире производителей ветрогенераторов.
Как сообщил датский телеканал, отход Vestas коснется как двух российских заводов в россии, так и клиентской поддержки.
Vestas планирует провести упорядоченную передачу бизнеса в соответствии с международным и местным законодательством.
По словам гендиректора Хенрика Андерсена, будет переходный период, когда будут функционировать «избранные виды деятельности».
План компании — «упорядоченная передача бизнеса в соответствии с международным и местным правом».
Производитель ветрогенераторов работал на российском рынке с 2017 года, когда Vestas заключила соглашение с финской энергетической компанией Fortum о проектах ветровых турбин в россии.

Справка Finance.ua:

Vestas Wind Systems — датская компания, производящая, продающая, устанавливающая и обслуживающая ветровые турбины. Компания является крупнейшим в мире производителем ветровых турбин.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Економічна Правда
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