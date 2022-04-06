Крупнейший в мире производитель ветровых турбин уходит из рф — Finance.ua

Крупнейший в мире производитель ветровых турбин уходит из рф

Сегодня 13:31 — Фондовый рынок

Датский производитель оборудования для возобновляемой энергетики Vestas из-за вторжения рф в Украину выходит с российского рынка.

Об этом говорится в заявлении компании во время собрания акционеров.

Vestas — один из крупнейших в мире производителей ветрогенераторов.

Как сообщил датский телеканал, отход Vestas коснется как двух российских заводов в россии, так и клиентской поддержки.

Vestas планирует провести упорядоченную передачу бизнеса в соответствии с международным и местным законодательством.

По словам гендиректора Хенрика Андерсена, будет переходный период, когда будут функционировать «избранные виды деятельности».

План компании — «упорядоченная передача бизнеса в соответствии с международным и местным правом».

Производитель ветрогенераторов работал на российском рынке с 2017 года, когда Vestas заключила соглашение с финской энергетической компанией Fortum о проектах ветровых турбин в россии.

Справка Finance.ua:

Vestas Wind Systems — датская компания, производящая, продающая, устанавливающая и обслуживающая ветровые турбины. Компания является крупнейшим в мире производителем ветровых турбин.

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