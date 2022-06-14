Litecoin как альтернатива Bitcoin: история взлета криптовалюты — Finance.ua

Litecoin как альтернатива Bitcoin: история взлета криптовалюты

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Litecoin как альтернатива Bitcoin: история взлета криптовалюты

Litecoin (LTC) — одноранговая (P2P) интернет-валюта, позволяющая производить мгновенные платежи по всему миру. Litecoin — полностью децентрализованная глобальная платежная сеть с открытым кодом.

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Блокчейн Litecoin способен обрабатывать больший объем транзакций, чем криптовалюта № 1 — Bitcoin. Из-за более частой генерации блоков (каждые 2,5 минуты вместо 10 минут на Bitcoin) сеть поддерживает больше транзакций без необходимости модификации программного обеспечения в будущем.

Что любопытно, общая эмиссия Litecoin ограничена 84 миллионами монет. В настоящее время в обращении находится более 66 млн (79%). А вот максимальный потолок Bitcoin — 21 млн.

История взлета

В апреле 2013 года о Litecoin в новостях начали говорить как об альтернативе или замене сети Bitcoin. Уже в ноябре того же года капитализация Litecoin резко возросла, увеличившись на 100% практически за день.

Известности этой крипте добавило присоединение Чарльза Ли к Coinbase — крупнейшей криптовалютной бирже в США, где он начал работать директором по разработке.

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По состоянию на 18 октября 2015 года Litecoin стоил около 3 долларов на бирже BTC-E и был вторым после Bitcoin по величине капитализации криптовалютой в мире. Сам Bitcoin в этот же день стоил 275 долларов, то есть в 90 раз больше.

В сентябре 2017 года были проведены первые атомарные транзакции между Litecoin и сетью Bitcoin. Благодаря этой технологии пользователи получили возможность осуществлять прямой обмен криптовалютами из двух независимых блокчейнов, без посредников в лице бирж или обменных платформ. В рамках первой операции был произведен обмен 10 LTC на 0,1137 BTC.

Первый взлет цены Litecoin прошел в декабре 2017 года. 19 декабря 2017 года его цена на популярной криптовалютной бирже Bitfinex достигла 370,78 долларов. То есть за два года выросла в 100 раз. Bitcoin в этот же день стоил чуть меньше 19 900 долларов — в 53,6 раза больше.

Когда на криптовалютном рынке началась «зима» и все монеты начали стремительно дешеветь, Litecoin упал до 22,84 долларов. Такая цена на бирже Bitfinex была зафиксирована ровно через год — 14 декабря 2018 года.

Затем был длительный период, состоявший из неудачных попыток возрасти и последовавших за ними падений.

Вновь взлететь «лайту» (как любят называть Litecoin в кругах криптотрейдеров) удалось только через 2,5 года.

Однако это не помешало Litecoin стать песочницей для других криптовалют, особенно Bitcoin. Каждый раз, когда криптосообщество задумывало обновление, которое будет реализовано в Bitcoin, первые испытания проводились именно на Litecoin. Например, протокол Segregated Witness был сначала добавлен в Litecoin, а затем — в Bitcoin.

10 мая 2021 года был достигнут очередной исторический максимум — 413,46 долларов за одну монету. Bitcoin в этот же день достиг 69 тыс. долларов, став дороже Litecoin в 167 раз.

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