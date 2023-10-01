Линейка iPhone 16 будет оснащаться чипами A18 и A18 Pro — Finance.ua

Линейка iPhone 16 будет оснащаться чипами A18 и A18 Pro 01.10.2023, 01:41

Все четыре модели iPhone 16 будут оснащены чипами под маркировкой A18, считает Джефф Пу, аналитик, который освещает деятельность компаний, входящих в цепочку поставок Apple.

В аналитической записке инвестиционной компании Haitong International Securities, полученной изданием MacRumors на этой неделе, Пу заявил:

«Мы рассматриваем A17 Pro как переходный образец и теперь ожидаем, что все модели iPhone 16 будут оснащены A18 на техпроцессе N3E компании TSMC».

Пу разъяснил свои ожидания:

iPhone 16: чип A18 (N3E)

iPhone 16 Plus: чип A18 (N3E)

iPhone 16 Pro: чип A18 Pro (N3E)

iPhone 16 Pro Max: чип A18 Pro (N3E)

Учитывая, что iPhone 15 и iPhone 15 Plus оснащены чипом A16 Bionic, переход на чип A18 для iPhone 16 и iPhone 16 Plus будет весьма примечателен.

N3E — это второе поколение 3-нм техпроцесса компании TSMC, менее затратное и производительное по сравнению с первым поколением, N3B, по которому производят чип A17 Pro в моделях iPhone 15 Pro.

Учитывая, что до запуска линейки iPhone 16 остается около года, Пу, вероятнее всего, делает обоснованное предположение о маркетинговых названиях, однако пока не понятно, действительно ли Apple будет продвигать брендинг A18 и A18 Pro. Не исключено, что компания может использовать в iPhone 16 чипы A17 и A18 Pro, как в последние годы.

itechua По материалам:

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