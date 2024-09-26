Лимиты на снятие наличных: можно ли получить 1000 долларов за раз — Finance.ua

Лимиты на снятие наличных: можно ли получить 1000 долларов за раз Сегодня 17:00 — Валюта

Лимиты на снятие наличных: можно ли получить 1000 долларов за раз

В Украине в день максимум можно снять 100 тысяч гривен. В то же время в иностранной валюте украинцы могут получить не более 100 тысяч гривен в эквиваленте.

Об этом информирует НБУ

Это сумма без учета комиссии банка.

Например, если нужно снять со счета 1000 долларов, то это реально. Ведь эта сумма не превышает лимит, который установил центробанк. Сколько стоит доллар в Украине?

Однако обязательно следует учитывать, что получить иностранную валюту можно в кассе банка. Как правило, кассы в банке работают в режиме живой очереди. Для определенности предварительно можно заказать нужную сумму в иностранной валюте.

Справка Finance.ua:

Национальный банк Украины не намерен менять свою политику на валютном рынке. Регулятор будет контролировать курс, чтобы добиться снижения уровня инфляции. Об этом сказал заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук.

В следующем году курс доллара к гривне возрастет. Он может составить свыше 44 грн. Об этом в комментарии РБК-Украина заявил руководитель аналитического департамента инвесткомпании Concorde Capital Александр Паращий.

Телеканал новин 24 По материалам:

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