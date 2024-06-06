Лимиты на перевод средств на карты убьют волонтерское движение, — Разумков Сегодня 14:37 — Финтех и Карты

Лимиты на перевод средств на карты убьют волонтерское движение, — Разумков

Бывший председатель Верховной Рады, глава межфракционного объединения «Разумная политика» Дмитрий Разумков убежден , что введение ограничений на карточные переводы физических лиц убьет волонтерское движение.

«Что касается волонтеров, то соответствующее решение и вовсе их убьет, потому что перечисление друг другу на закупку или сбор денег приведет фактически к блокированию счетов, потому что там точно больше тридцати транзакций в месяц и более ста тысяч. То есть это будет еще одна большая проблема», — так Разумков прокомментировал введение ограничений на карточные переводы.

Он назвал нежизнеспособным решение о лимитах на карты в предлагаемом варианте.

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«Следующая большая проблема — это попытка уйти в тень (из-за ограничений на переводы), то есть снятие денег со счетов и фактически возврат к неконтролируемому кэшу, с которого не будут платиться налоги и таким образом мы вообще загоняем ту небольшую часть еще белой или серой экономики, которая есть сегодня, в тень», — добавил он.

Как сообщалось ранее, депутат Верховной Рады от фракции «Европейская солидарность», член комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Нина Южанина считает, что введение ограничений на карточные переводы физических лиц негативно повлияет на возможности каждого гражданина.

Депутат от «Слуги народа», заместитель председателя комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ольга Василевская-Смаглюк также считает, что новые лимиты Национального банка по транзакциям между физлицами могут негативно повлиять на донаты для Вооруженных сил Украины.

Українські Новини По материалам:

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