Лимиты на чай и кофе в посылках: о чем говорится в законопроекте — Finance.ua

Лимиты на чай и кофе в посылках: о чем говорится в законопроекте Сегодня 16:23 — Казна и Политика

Лимиты на чай и кофе в посылках: о чем говорится в законопроекте

Зарегистрированный в Верховной Раде главой Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилом Гетманцевым законопроект о налогообложении почтовых отправлений предусматривает ограничение на пересылку в Украину ряда товаров даже в личных посылках.

Об этом свидетельствуют нормы законопроекта № 12 429, зарегистрированного в парламенте 20 января.

В целом, этим законопроектом предлагается отменить норму об освобождении от налогообложения ввоза в Украину товаров стоимостью до 150 евро. Таким образом, все товары в международных экспресс-отправлениях будут облагать НДС по ставке 20%, независимо от их стоимости.

Единственное исключение — товары стоимостью до 45 евро, которые физическое лицо из-за границы отправляет другому физлицу в Украине. При этом такие товары должны отправляться отправителем получателю без какой-либо оплаты, назначаться для личного или семейного использования получателем, а их характеристики и количество не должны указывать на то, что они ввозятся с какой-либо коммерческой целью. Как таможенные органы будут определять наличие или отсутствие такой «коммерческой цели», в законопроекте не уточняется.

При этом ряд товаров запретят пересылать без уплаты налогов даже в посылках между физическими лицами стоимостью до 45 евро, это:

подакцизные товары;

духи в объеме более 50 грамм или туалетную воду в объеме более 0,25 литра;

кофе в объеме более 500 грамм; или кофейные экстракты и эссенции в объеме более 200 грамм;

чай в объеме более 100 грамм или чайные экстракты и эссенции в объеме более 40 грамм.

То есть если объем этих товаров будет превышать установленный лимит, даже с частной посылки стоимостью до 45 евро получателю придется уплатить 20% НДС.

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УНІАН По материалам:

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