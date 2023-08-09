Лимитированный тираж и более 400 сил: представлен новый заряженный Nissan Skyline — Finance.ua
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Лимитированный тираж и более 400 сил: представлен новый заряженный Nissan Skyline

Технологии&Авто
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Лимитированный тираж и более 400 сил: представлен новый заряженный Nissan Skyline
Лимитированный тираж и более 400 сил: представлен новый заряженный Nissan Skyline, Фото: Nissan
В Японии представили новый Nissan Skyline Nismo. Заряженный седан выпустят лимитированной серией из 1000 экземпляров, а его цена в Японии составляет от 7 880 400 до 9 479 000 иен ($54 700 — 66 100).
Об этом сообщает официальный сайт японского автопроизводителя.
Заднеприводный седан Nissan Skyline — более доступный собрат знакомого украинцам Infiniti Q50. Однако вариант от подразделения Nismo мощнее любой версии Q50.
Фото: Nissan
Фото: Nissan
Автомобиль оснащен 3,0-литровым V6 твин-турбо, развивающим 414 л. с. и 550 Нм. В паре с ним работает 7-ступенчатая автоматическая КПП. Разгон до 100 км/ч занимает около 5 с, а максимальная скорость ограничена на 250 км/ч. Кроме того, перенастроили подвеску и доработали тормоз седана.
Вариант от Nismo можно отличить от стандартного Nissan Skyline 2023 по особой решетке радиатора, более агрессивным бамперам, заднему спойлеру и обвесу. Также установлены 19-дюймовые диски Enkei. В отделке салона появилась замша, а шкала тахометра стала красной. Установлены и спортивные кресла Recaro.
Фото: Nissan
Фото: Nissan
Отдельно стоит вариант Nissan Skyline Nismo Limited — таких седанов выпустят всего 100. Он выделяется благодаря черным колесным дискам, а в салоне установлена ​​табличка с серийным номером модели.
По материалам:
Фокус
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