Лимит на снятие наличных в банкоматах польских банков — Finance.ua
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Лимит на снятие наличных в банкоматах польских банков

Личные финансы
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Сейчас самые популярные способы оплаты — карта, телефон или даже часы. Наличными мы пользуемся все реже. Но порой без наличных денег обойтись невозможно. Для этого можно пойти за деньгами в банк, услугами которого пользуемся, но самый быстрый способ снять средства — воспользоваться банкоматом.
Однако нужно помнить, что в каждом банкомате есть одноразовый нижний и верхний предел снятия наличных. Сумма одноразового снятия зависит от установленного лимита кредитной или дебетовой карты и эмитента карты в банкомате, пишет inpoland.net.pl.
Многие банкоматы, в зависимости от того, какому банку они принадлежат, также имеют ограничения на количество банкнот, которые они могут выдать. Обычно это 30, а иногда даже 40 купюр.
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PEKAO. Дневной лимит — 1000 злотых, месячный — 5000 злотых.
PKO BP. Лимит снятия кредитной карты колеблется от 600 до 15 000 злотых, но стандартный лимит, установленный банком, составляет всего 5 000 злотых. Пользователи, выводящиеся через BLIK, могут снять от 3000 до 20 000 злотых после увеличения лимита.
MBANK. Лимит наличных в банкомате Mbank — 10 000 злотых. Это максимальный предел, который нельзя увеличить. Во время одной операции эта сумма будет значительно меньше — 4000 злотых.
MILLENIUM. Дневной лимит снятия наличных составляет от 2 до 20 000 злотых.
SANTANDER. Суточный предел снятия базируется не только на конкретной сумме, которая колеблется от 2 до 15 тысяч злотых. Это также касается количества транзакций, составляющих максимум 10 в день.
ALIOR BANK. Максимальная сумма снятия наличных составляет до 25 000 после предварительного изменения лимита. Для держателей карты World Elite это даже 50 000 злотых.
CREDIT AGRICOLE. Банк не устанавливает верхний лимит. Клиент сам устанавливает месячный и дневной предел. Снятие BLIK возможно на сумму не более 5000 злотых.
ING. Максимальный предел — 10 000 злотых. Клиент не может его увеличить.

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По материалам:
uamedia
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