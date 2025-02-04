ПАРТНЕРСКАЯ Ликвидации на сумму более $2,2 млрд, пока Биткоин падает — почему аналитики переключают внимание на XYZ Сегодня 12:40 — Криптовалюта

Ликвидации на сумму более $2,2 млрд, пока Биткоин падает — почему аналитики переключают внимание на XYZ

Когда стоимость Биткоина резко снижается, с рынка исчезают миллиарды долларов, оставляя инвесторов в шоке. На фоне этого хаоса внимание переключается на XYZ. Аналитики начинают изучать новый актив, в поисках возможностей и подсказок.

Что такое XYZ, и почему он привлекает интерес во время падения Биткоина?

XYZVerse: Лучший новый мем-проект, который нельзя игнорировать!

XYZ — это ваш эксклюзивный VIP-пропуск в мир спортивных мемов и криптовалют. Это MVP экосистемы XYZVerse, где криптоэнтузиасты могут заработать на растущем спросе на мем-коины.

Но каждой революции нужен герой — тот, кто преодолеет препятствия и выведет токен $XYZ на вершину!

Этот герой — XYZepe, маскированный боец, преданный сторонник $XYZ, чья миссия — довести XYZVerse до первого места на CoinMarketCap. Это история о том, как андердоги становятся легендами.

С миллионами спортивных фанатов, готовых включиться в игру, экосистема XYZVerse продолжает расширяться, а ваши награды будут расти вместе с ней!

📢 И вот ключевой момент: XYZVerse официально признан Лучшим Новым Мем-Проектом, что подтверждает его взрывной потенциал в сфере мем-коинов.

Мем-коины — безусловные чемпионы крипторынка, и XYZ готов разнести конкурентов. Сейчас $XYZ торгуется по цене $0.002, но он недооценен, и ожидается его рост до $0.1 на последнем этапе пресейла.

Но победа не приходит мгновенно — она требует стратегии, решимости и бойца, готового идти до конца. XYZepe знает, какие вызовы его ждут, но с поддержкой сообщества он выведет $XYZ на легендарный уровень.

С предстоящими листингами на крупнейших CEX и DEX-платформах, аудитом смарт-контрактов и полностью проверенной командой, XYZ уже на шаг впереди конкурентов.

📢 Время имеет значение — заходите до того, как рынок взорвется, и получите огромную прибыль!

Биткоин (BTC)

За последнюю неделю и месяц Биткоин (BTC) показал снижение стоимости.

За неделю цена упала на 8,11%

За месяц снижение составило 3,64%

Однако, за последние шесть месяцев BTC вырос на 67,93%, что подчеркивает его значительный рост в долгосрочной перспективе.

🔍 Технический анализ:

RSI (Индекс относительной силы) находится на уровне 34,61 — близко к зоне перепроданности, что может сигнализировать о возможном откате вверх.

Диапазон текущих цен: $94,057 — $104,019, что ниже 100-дневной скользящей средней ($101,918). Это указывает на краткосрочный медвежий тренд, но оставляет возможность для роста.

📊 Уровни поддержки и сопротивления:

Ближайшая поддержка: $90,232, вторая поддержка — $80,270. Если BTC удержится выше этих уровней, это поможет избежать дальнейшего падения.

Ближайшее сопротивление: $110,157. Пробитие этого уровня может привести к росту до $120,119.

🔺 Если BTC достигнет уровня сопротивления, возможный рост составит около 17−28% от нижней границы текущего диапазона. Это может означать ближайшую возможность для роста.

Вывод

Биткоин и другие криптовалюты сохраняют свою силу, но XYZVerse выделяется среди них. Как первый спортивный мем-коин, XYZ стремится к массовому росту и может стать следующей большой возможностью.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.