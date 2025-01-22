lifecell повысит тарифы в феврале — Finance.ua

lifecell повысит тарифы в феврале Сегодня 17:41 — Личные финансы

lifecell повысит тарифы в феврале

Стоимость тарифов третьего по количеству абонентов оператора lifecell поднимется в феврале.

Об этом в интервью Forbes Ukraine сказал CEO DVL («Датагруп», «Воля» и lifecell) Михаил Шелемба.

«К сожалению, вынужденное изменение цен для имеющихся абонентов будет. Она пройдет уже в феврале», — сказал Шелемба.

Причина — рост стоимости электроэнергии.

«Рост стоимости электроэнергии почувствовали все операторы. За прошлый год она выросла почти вдвое. В этом году мы закладываем 2,3 млрд грн расходов на это», — добавил Шелемба.

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«Благодаря оптимизации затрат, мы это сделаем вполовину меньше того, чего требуют экономические условия. В последний раз для имеющихся абонентов цена росла почти полтора года назад, и то не для всех, а только для 15% базы», ​​- рассказал CEO DVL.

Просмотр цен не будет касаться новых клиентов, перенесших свой номер в lifecell с декабря. Они могли зафиксировать стоимость тарифа до конца года.

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