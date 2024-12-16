Vodafone повышает стоимость тарифов с 24 декабря: новые цены — Finance.ua
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Vodafone повышает стоимость тарифов с 24 декабря: новые цены

Личные финансы
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Vodafone повышает стоимость тарифов с 24 декабря: новые цены
Vodafone повышает стоимость тарифов с 24 декабря: новые цены
Мобильный оператор Vodafone объявил об изменении стоимости ряда тарифов предоплаты. С 24 декабря их стоимость возрастет на 70−120 грн, однако наполнение при этом не изменится. То есть, дополнительных минут, увеличения объема интернета и т. д. не будет.
По информации оператора, подорожание затронет 4 тарифа.

Joice Start

С 24 декабря он подорожает на 70 грн. — с текущих 200 до 270 грн за 4 недели. За эти деньги по-прежнему можно будет получить:
  • Безлимитные звонки на номера Vodafone в Украине.
  • 30 ГБ Интернета в Украине, 7 ГБ из которых действуют в 28 странах роуминга.
  • Безлимитный трафик на 45 программ в Украине.
  • 600 минут для звонков по Украине и в 28 странах роуминга (все входящие, который исходят в Украине и по стране пребывания, где действует тариф).
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Впрочем, отмечается, для клиентов, которые совершат первый звонок в тарифе с 1 августа 2024 года по 20 января 2025-го на следующие 3 пакета услуг будет действовать стоимость 200 грн. вместо 270 грн. Однако, только при отсутствии других предложений на номере.
Vodafone повышает стоимость тарифов с 24 декабря: новые цены

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Стоимость этого тарифа вырастет со 180 до 270 грн за 4 недели. То есть, он подорожает на 90 грн. Базовые условия тарифа:
  • безлимитный мобильный интернет и звонки в сети Vodafone;
  • 800 минут для звонков на номера других сетей;
  • роуминг в 28 странах.
«Для клиентов, совершивших первый звонок в тарифе с 01.08.2024 по 20.01.2025: на следующие 3 пакета услуг будет действовать стоимость 180 грн вместо 270 грн. При отсутствии других предложений на номере», — говорят в Vodafone.
Vodafone повышает стоимость тарифов с 24 декабря: новые цены

Joice Max

Тариф подорожает с 330 до 450 грн. То есть на 120 грн. Базовые условия тарифа:
  • Безлимитные звонки на номер Vodafone в Украине.
  • 40 ГБ Интернета в Украине, 10 ГБ из которых действуют в 28 странах роуминга.
  • Безлимитный трафик на 45 программ в Украине.
  • 700 минут для звонков по Украине и 28 странах роуминга (все входящие, которые исходят в Украине и по стране пребывания, где действует тариф).
«Для клиентов, совершивших первый звонок в тарифе с 01.08.2024 по 20.01.2025: на следующие 3 пакета услуг будет действовать стоимость 330 грн вместо 450 грн. При отсутствии других предложений на номере», — рассказали в компании.
По материалам:
Обозреватель
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