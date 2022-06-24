lifecell бесплатно раздает украинцам безлимитный интернет и звонки: как подключить услугу — Finance.ua
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lifecell бесплатно раздает украинцам безлимитный интернет и звонки: как подключить услугу

Личные финансы
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lifecell бесплатно раздает украинцам безлимитный интернет и звонки: как подключить услугу
lifecell бесплатно раздает украинцам безлимитный интернет и звонки: как подключить услугу
Мобильный оператор lifecell запустил в Украине уникальную акцию под названием «Байрактар», которая обеспечит абонентов безлимитным интернетом и звонками, но на ограниченное время. Компания сообщила, как ее подключить, на официальном сайте.
Акция «Байрактар» действует до 31 августа по всей территории Украины, кроме временно оккупированных районов.
Услуги в рамках акции. «Байрактар» позволяет украинцам снять лимиты на услуги мобильной связи, предусмотренные действующим тарифом. Такой бонус можно получить на сутки (столько же времени может непрерывно провести в полете БПЛА Bayraktar) три раза за период действия оплаченного пакета услуг (не суточного), при этом абонент сам выбирает удобные для него дни — подряд или вразнобой. При условии повторного заказа и оплаты пакета услуг, пользоваться акцией можно бесконечно.
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Подключить акцию «Байрактар» абоненты могут в приложении «Мой lifeccell» или по номеру *777#. Стоит отметить, что новые абоненты lifecell могут воспользоваться акцией бесплатно, остальным же придется заплатить 25 грн за подключение на период действия одного пакета услуг, который обязательно должен быть оплачен. Бизнес-клиенты также могут воспользоваться акцией.
На официальном сайте оператор предупреждает: после использования первых 20 Гб трафика в рамках акции, скорость Интернета снизится до 1 Мбит/с. Кроме того, после после первых 120 минут исходящих вызовов продолжительность звонков сократится до 3 минут, хотя их количество не ограничено.
Смотрите лучшие ТВ-каналы, фильмы, сериалы и спортивные трансляции в высочайшем качестве изображения и звука на OLL.TV. Пауза прямого эфира, родительский контроль, а также автоматическая ТВ-запись на 7 дней — это далеко не все «плюшки», доступные зрителям сервиса. Присоединяйтесь и попробуйте сами!

Хочу подключить OLL.TV

По материалам:
Фокус
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