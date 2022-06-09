Starlink Ukraine получила лицензию оператора — Федоров
Сегодня 12:35 — Фондовый рынок Starlink Ukraine получила лицензию оператора — Федоров, www.reuters.com
Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что компания Starlink Ukraine («Старлинк Юкрейн») получила лицензию оператора.
Об этом он написал в Telegram.
«Только что компанию внесли в Реестр поставщиков электронных коммуникационных сетей и услуг под номером 1».
Представительство компании SpaceX уже скоро приступит к активной работе в Украине!" — отметил Федоров.
Справка Finance.ua:
- в конце апреля в Украине появилось представительство Starlink;
- юридическое лицо зарегистрировано под названием «Старлинк Юкрейн»;
- В середине апреля Федоров сообщал, что Starlink начал работу над открытием представительства в Украине.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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