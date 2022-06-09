Starlink Ukraine получила лицензию оператора — Федоров

Сегодня 12:35 — Фондовый рынок

Starlink Ukraine получила лицензию оператора — Федоров, www.reuters.com

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что компания Starlink Ukraine («Старлинк Юкрейн») получила лицензию оператора.

Об этом он написал в Telegram.

«Только что компанию внесли в Реестр поставщиков электронных коммуникационных сетей и услуг под номером 1».

Представительство компании SpaceX уже скоро приступит к активной работе в Украине!" — отметил Федоров.

Справка Finance.ua:

в конце апреля в Украине появилось представительство Starlink;

юридическое лицо зарегистрировано под названием «Старлинк Юкрейн»;

В середине апреля Федоров сообщал, что Starlink начал работу над открытием представительства в Украине.

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