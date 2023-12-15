Евросоюз поддержал увеличение финансирования фонда на оружие для Украины — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Евросоюз поддержал увеличение финансирования фонда на оружие для Украины

Казна и Политика
31
Главы государств и правительств стран-членов Европейского Союза поддержали увеличение финансирования Европейского фонда мира, из которого выделяются средства на закупку оружия для Украины.
Об этом говорится в выводах Европейского Совета, одобренных в ходе саммита.
«Европейский Союз и его страны-члены продолжат удовлетворять неотложные военные и оборонные нужды Украины. Особенно, Европейский Совет настаивает на важности своевременной, предполагаемой и устойчивой военной поддержки для Украины, в частности, через Европейский фонд мира и Миссию ЕС военной помощи в поддержку Украины, а также через прямую двустороннюю поддержку стран-членов», — сказано в выводах.
В этой связи Евросовет отмечает срочную необходимость ускорить поставки ракет и боеприпасов, и в частности в рамках инициативы по передаче Украине одного миллиона снарядов, а также на обеспечении Украины большим количеством систем противовоздушной обороны.
«Европейский Совет приглашает Европейскую Комиссию интенсифицировать работу над реформой Европейского фонда мира и в дальнейшем увеличить его финансирование, опираясь на предложение Верховного представителя ЕС Жозепа Борреля», — отмечается в документе.
Место для вашей рекламы

Помощь Украине от ЕС

В Европейском Союзе предлагается создать специальный фонд в рамках Европейского фонда мира для закупки оружия для Украины на сумму до 5 миллиардов евро в год на следующие четыре года (общая сумма этого спецфонда должна составить 20 млрд евро).
В августе вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по внешней и безопасности политики Жозеп Боррель выражал надежду, что согласование этого фонда на период 2024—2027 годов с ежегодным выделением по 5 млрд евро на вооружение состоится до конца текущего года.
В то же время Венгрия продолжает блокировать одобрение восьмого транша в рамках Европейского фонда на сумму 500 млн евро для закупки оружия для Украины. Это решение не удается одобрить еще с весны текущего года.
Предыдущий, седьмой транш военной поддержки для Украины на сумму 500 млн евро, с дополнительными мерами поддержки на сумму 45 млн для подготовки украинских сил в рамках миссии по оказанию военной помощи Украине (EUMAM), был одобрен еще в январе 2023 года.
Общая поддержка украинских военных в рамках Европейского фонда мира после выделения семи траншей составляет 3,6 млрд евро.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.