Евросоюз поддержал увеличение финансирования фонда на оружие для Украины — Finance.ua

Евросоюз поддержал увеличение финансирования фонда на оружие для Украины Сегодня 10:00 — Казна и Политика

Главы государств и правительств стран-членов Европейского Союза поддержали увеличение финансирования Европейского фонда мира, из которого выделяются средства на закупку оружия для Украины.

Об этом говорится в выводах Европейского Совета, одобренных в ходе саммита.

«Европейский Союз и его страны-члены продолжат удовлетворять неотложные военные и оборонные нужды Украины. Особенно, Европейский Совет настаивает на важности своевременной, предполагаемой и устойчивой военной поддержки для Украины, в частности, через Европейский фонд мира и Миссию ЕС военной помощи в поддержку Украины, а также через прямую двустороннюю поддержку стран-членов», — сказано в выводах

В этой связи Евросовет отмечает срочную необходимость ускорить поставки ракет и боеприпасов, и в частности в рамках инициативы по передаче Украине одного миллиона снарядов, а также на обеспечении Украины большим количеством систем противовоздушной обороны.

«Европейский Совет приглашает Европейскую Комиссию интенсифицировать работу над реформой Европейского фонда мира и в дальнейшем увеличить его финансирование, опираясь на предложение Верховного представителя ЕС Жозепа Борреля», — отмечается в документе.

Помощь Украине от ЕС

В Европейском Союзе предлагается создать специальный фонд в рамках Европейского фонда мира для закупки оружия для Украины на сумму до 5 миллиардов евро в год на следующие четыре года (общая сумма этого спецфонда должна составить 20 млрд евро).

В августе вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по внешней и безопасности политики Жозеп Боррель выражал надежду, что согласование этого фонда на период 2024—2027 годов с ежегодным выделением по 5 млрд евро на вооружение состоится до конца текущего года.

В то же время Венгрия продолжает блокировать одобрение восьмого транша в рамках Европейского фонда на сумму 500 млн евро для закупки оружия для Украины. Это решение не удается одобрить еще с весны текущего года.

Предыдущий, седьмой транш военной поддержки для Украины на сумму 500 млн евро, с дополнительными мерами поддержки на сумму 45 млн для подготовки украинских сил в рамках миссии по оказанию военной помощи Украине (EUMAM), был одобрен еще в январе 2023 года.

Общая поддержка украинских военных в рамках Европейского фонда мира после выделения семи траншей составляет 3,6 млрд евро.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.