LG выпустила ноутбук с гибким экраном — Finance.ua

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LG выпустила ноутбук с гибким экраном

Технологии&Авто
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LG выпустила ноутбук с гибким экраном
LG выпустила ноутбук с гибким экраном
Корейская компания LG приступила к продаже своего первого гибридного ноутбука с гибким дисплеем.
Об этом сообщает издание Android Authority.
Устройство Gram Fold получило 17-дюймовый OLED-дисплей разрешением 2560×1920 пикселей, который при сборке трансформируется в экран диагональю 12 дюймов.
Выпущенный компьютер может отображать виртуальную клавиатуру на второй половине дисплея. При этом в LG отметили, что потребители смогут подключить к ноутбуку физическую Bluetooth клавиатуру.
LG выпустила ноутбук с гибким экраном
В компании отметили, что девайс можно использовать в качестве ноутбука, внешнего монитора или планшета. Gram Fold поддерживает работу со стилусом, гибкий экран рассчитан на 30 тысяч складываний. В разложенном состоянии толщина устройства составляет 9,4 миллиметра, ноутбук весит 1,25 килограмма.
LG Gram Fold получил процессор Intel Core i5−1335U 13-го поколения, графический ускоритель Iris Xe, 16 гигабайт оперативной памяти, твердотельный накопитель NVMe емкостью 512 гигабайт, три стереодинамика, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6E. Компьютер оценили в 4,99 миллиона вон.
По материалам:
t4
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