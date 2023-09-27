LG выпустила ноутбук с гибким экраном — Finance.ua

LG выпустила ноутбук с гибким экраном Сегодня 04:34 — Технологии&Авто

LG выпустила ноутбук с гибким экраном

Корейская компания LG приступила к продаже своего первого гибридного ноутбука с гибким дисплеем.

Об этом сообщает издание Android Authority.

Устройство Gram Fold получило 17-дюймовый OLED-дисплей разрешением 2560×1920 пикселей, который при сборке трансформируется в экран диагональю 12 дюймов.

Выпущенный компьютер может отображать виртуальную клавиатуру на второй половине дисплея. При этом в LG отметили, что потребители смогут подключить к ноутбуку физическую Bluetooth клавиатуру.

В компании отметили, что девайс можно использовать в качестве ноутбука, внешнего монитора или планшета. Gram Fold поддерживает работу со стилусом, гибкий экран рассчитан на 30 тысяч складываний. В разложенном состоянии толщина устройства составляет 9,4 миллиметра, ноутбук весит 1,25 килограмма.

LG Gram Fold получил процессор Intel Core i5−1335U 13-го поколения, графический ускоритель Iris Xe, 16 гигабайт оперативной памяти, твердотельный накопитель NVMe емкостью 512 гигабайт, три стереодинамика, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6E. Компьютер оценили в 4,99 миллиона вон.

t4 По материалам:

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