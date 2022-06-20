LG выпустила необычный «квадратный» монитор с соотношением сторон 16:18 — Finance.ua
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LG выпустила необычный «квадратный» монитор с соотношением сторон 16:18

Сегодня 22:07Технологии&Авто
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LG выпустила необычный «квадратный» монитор с соотношением сторон 16:18LG выпустила необычный «квадратный» монитор с соотношением сторон 16:18, Фото: LG
Компания LG запустила в продажу 28-дюймовый монитор LG DualUp. Изюминка модели состоит в нестандартном соотношении сторон — 16:18.
Как отмечает The Verge, такой монитор обеспечивает «такую же площадь экрана, как два 21,5-дюймовых дисплея». Здесь также есть функция вертикального разделения экранов — она позволяет охватить взором больше информации.
Сам дисплей имеет разрешение 2560×2880 пикселей, максимальную яркость изображения 300 нит, поддерживает технологию HDR и покрывает около 98% цветовой гаммы DCI-P3.
Фото: LG Фото: LG
Монитор оснащен телескопической ножкой, позволяющей регулировать его размещение. Также есть стереодинамики мощностью 7 Вт, из портов USB-C с режимом DisplayPort, два HDMI, один DisplayPort и два порта USB-A. В то же время, через порты USB-C можно заряжать батареи мобильных устройств и ноутбуков, максимальная исходящая мощность — 90 Вт.
Цена — 699 долларов (~19 999 грн). О поступлениях флагманов в других странах, в том числе в Украине, будет сообщено дополнительно.
По материалам: УНІАН
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