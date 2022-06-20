LG выпустила необычный «квадратный» монитор с соотношением сторон 16:18 — Finance.ua

LG выпустила необычный «квадратный» монитор с соотношением сторон 16:18

LG выпустила необычный «квадратный» монитор с соотношением сторон 16:18, Фото: LG

Компания LG запустила в продажу 28-дюймовый монитор LG DualUp. Изюминка модели состоит в нестандартном соотношении сторон — 16:18.

Как отмечает The Verge, такой монитор обеспечивает «такую же площадь экрана, как два 21,5-дюймовых дисплея». Здесь также есть функция вертикального разделения экранов — она позволяет охватить взором больше информации.

Сам дисплей имеет разрешение 2560×2880 пикселей, максимальную яркость изображения 300 нит, поддерживает технологию HDR и покрывает около 98% цветовой гаммы DCI-P3.

Фото: LG

Монитор оснащен телескопической ножкой, позволяющей регулировать его размещение. Также есть стереодинамики мощностью 7 Вт, из портов USB-C с режимом DisplayPort, два HDMI, один DisplayPort и два порта USB-A. В то же время, через порты USB-C можно заряжать батареи мобильных устройств и ноутбуков, максимальная исходящая мощность — 90 Вт.

Цена — 699 долларов (~19 999 грн). О поступлениях флагманов в других странах, в том числе в Украине, будет сообщено дополнительно.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.