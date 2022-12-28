LG представила камеру для смартфонов будущего — Finance.ua

LG представила камеру для смартфонов будущего 28.12.2022, 00:29 — Фондовый рынок

LG представила модуль камеры, который будут устанавливать во флагманы в 2023 году. Компания показала телеобъектив с удивительными возможностями.

Дело в том, что этот объектив способен на 9-кратное оптическое приближение без утраты свойства. Напомним, у топового iPhone 14 Pro есть всего 3-кратный оптический зум и 15-кратный цифровой (с потерей качества).

Все благодаря особой технологии, которая перемещает объектив камеры вперед и назад для лучшей фокусировки. Пока что не ясно, насколько хорошо такая камера будет снимать. Примеры фотографий не показаны. Вторая изюминка таковой камеры — она не выпирает. В LG заявляют, что создали ультракомпатный модуль.

Третья фишка — специальный алгоритм, работающий как стабилизация. С его помощью кадры должны получаться четкими, без размытия от трясения рук.

Первый смартфон с такой камерой будет показан на CES 2023, которая начнется 5 января. Ранее LG представила «невидимые» динамики размером с паспорт. Новую технологию будут внедрять в автомобиле.

iTechua По материалам:

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