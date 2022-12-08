LG представила электронную маску с воздухоочистителем и искусственным интеллектом — Finance.ua

LG представила электронную маску с воздухоочистителем и искусственным интеллектом Сегодня 23:45 — Технологии&Авто

LG представила электронную маску с воздухоочистителем и искусственным интеллектом

Южнокорейская компания LG Electronics представила электронную маску LG PuriCare Mask.

Компания заявила, что маска LG PuriCare с искусственным интеллектом удаляет 99,9% примесей размером 0,01 микрометра внутри маски, обеспечив чистый доступ воздуха для ее владельца.

Эргономично разработанная для адаптации под конституцию лица человека маска минимизирует утечку воздуха вокруг носа и рта.

LG PuriCare дополнительно подходит для клиентов с чувствительной кожей, поскольку имеет медицинский силикон, оснащенный «щитком для лица», который непосредственно касается лица.

По словам представителей компании, силиконовая защитная пленка уменьшает раздражение кожи и может быть заменена.

Маска также оснащена вентиляторами, свободно пропускающими воздух и часто вентилирующими воздух поблизости. Датчик дыхания внутри маски определяет вдох и выдох пользователя, автоматически контролируя количество проходящего через маску воздуха, соответственно регулируя скорость двух вентиляторов.

Новый продукт также устраняет препятствия для общения благодаря встроенному микрофону и динамику, позволяющим общаться с другими без необходимости опускать маску или повышать голос. Маска также водонепроницаемая.

Общий вес LG PuriCare составляет 123 грамма. Ею можно воспользоваться восемь часов после полной зарядки.

Стоимость одного экземпляра составляет 150 долларов США.

Укрінформ По материалам:

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