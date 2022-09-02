LG Electronics запускает криптокошелек на базе Hedera — Finance.ua

LG Electronics запускает криптокошелек на базе Hedera 02.09.2022, 00:20 — Финтех и Карты

LG Electronics запускает криптокошелек на базе Hedera

LG Electronics проводит бета-тесты собственного криптокошелька. Сейчас он на финальном этапе проверки — сообщают местные СМИ.

Итак, приложение называется «Wallypto». Оно построено на блокчейне Hedera Hashgraph и пока что поддерживает только токены Hedera HTS. После официального релиза они планируют расширить список поддерживаемых сетей и токенов.

Зачем им кошелек?

Представители LG ответили на этот вопрос туманно. Они признались, что компания еще не определилась с практической полезностью приложения, но работает над новыми вариантами использования блокчейна.

Журналисты считают, что «Wallypto» может использоваться для гаджетов LG ThinQ, которые имеют опцию IoT (интернета вещей).

Ранее LG зафиксировала стратегию перехода на блокчейн в своем уставе. Они планируют внедрить NFT в линейку смарт-телевизоров. Аналогичные опции уже предлагает их конкурент Samsung Electronics.

Напомним, мировой техногигант Samsung объявил о планах создать криптовалютную биржу в Южной Корее — ее запуск состоится уже к концу 2022 года. Для этого компания будет сотрудничать с 7 южнокорейскими финансовыми компаниями.

Корейская ассоциация финансовых инвестиций будет контролировать все процессы.Как говорят в Samsung, пользователи биржи смогут использовать платформу для инвестирования как в криптовалюты, так и в невзаимозаменяемые токены.

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