LG Display представила эластичный LED-экран — Finance.ua

LG Display представила эластичный LED-экран Сегодня 03:17 — Технологии&Авто

LG Display представила эластичный LED-экран, Фото: news.lgdisplay.com

Южнокорейский производитель дисплеев LG Display Co. представил гибкий дисплей с возможностью растягиваться на 20% от начального размера.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Дисплей можно складывать, сворачивать и растягивать. Он меняется с оригинальных 12 дюймов до 14, даже не утрачивая своих свойств.

Кроме того, дисплей поддерживает разрешение 100 пикселей на дюйм.

Фото: news.lgdisplay.com

Его можно использовать в любых устройствах, а также можно прикрепить на ткань, к мебели и коже.

«Южнокорейский производитель дисплеев также использовал светодиоды размером 40 микрометров или менее как источник света, благодаря чему растягивающийся дисплей сохраняет свое расширение от внешних ударов», — говорится в сообщении компании.

Разрабатывать эластичный дисплей начали в 2020 году. Разработку осуществляли 20 организаций. Проект завершится в 2024 году.

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