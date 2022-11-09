LG Display представила эластичный LED-экран — Finance.ua

LG Display представила эластичный LED-экран
Южнокорейский производитель дисплеев LG Display Co. представил гибкий дисплей с возможностью растягиваться на 20% от начального размера.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
Дисплей можно складывать, сворачивать и растягивать. Он меняется с оригинальных 12 дюймов до 14, даже не утрачивая своих свойств.
Кроме того, дисплей поддерживает разрешение 100 пикселей на дюйм.
Его можно использовать в любых устройствах, а также можно прикрепить на ткань, к мебели и коже.
«Южнокорейский производитель дисплеев также использовал светодиоды размером 40 микрометров или менее как источник света, благодаря чему растягивающийся дисплей сохраняет свое расширение от внешних ударов», — говорится в сообщении компании.
Разрабатывать эластичный дисплей начали в 2020 году. Разработку осуществляли 20 организаций. Проект завершится в 2024 году.
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