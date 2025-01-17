Lexus снимает с производства легендарную модель — Finance.ua

Lexus снимает с производства легендарную модель 17.01.2025, 00:31 — Технологии&Авто

Lexus снимает с производства легендарную модель

Японская компания Lexus откажется от заднеприводного купе Lexus RC и его заряженной версии RC F. Производство модели планируют свернуть к ноябрю 2025 года, и в честь этого события бренд показал последнюю версию модели — Final Edition.

Об этом пишет motor1.com.

Lexus RC и RC F Final Edition поступят в продажу в Японии 16 января и будут выпущены ограниченным тиражом в 200 экземпляров. От стандартных моделей «прощальная» версия отличается 19-дюймовыми легкосплавными дисками Enkei с матовым темно-серебристым покрытием, красными тормозными суппортами, черными корпусами боковых зеркал с автоматической сборкой и выдвижным антикрылом из карбона сзади.

В салоне установлены спортивные сиденья с отделкой из черной и красной кожи, карбоновые декоративные вставки и табличка с надписью Final Edition.

Цены на купе в исполнении Final Edition в Японии стартуют с отметки 6 600 000 иен (42 331 доллара по текущему обменному курсу) по Lexus RC300 и достигают 13 600 000 иен (87 227 долларов) за «заряженную» модель RC F.

Напомним, в конце прошлого года был представлен гибридный флагманский внедорожник Lexus LX.

MMR По материалам:

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