Lexus презентовал электрический кроссовер с запасом хода 600 км (фото) — Finance.ua

Lexus презентовал электрический кроссовер с запасом хода 600 км (фото) Сегодня 22:01 — Технологии&Авто

Lexus презентовал электрический кроссовер с запасом хода 600 км (фото)

Электрокроссовер Lexus RZ 2024 получил новую «дальнобойную» модификацию 300e. Примечательно, что это самая доступная версия в линейке — в Японии стоит от 8,2 млн иен ($55 600). Позже модель появится в Европе и в Америке. Ее подробности раскрыли на официальном сайте производителя.

Главное отличие Lexus RZ 300e — его силовая установка. В отличие от двухмоторной версии RZ 450e она оснащена только одним 204-сильным мотором на передней оси. Это снизило энергопотребление и позволило при неизменной (емкостью 71,4 кВт∙ч) батарее проезжать большее расстояние на одном заряде — до 599 км против 450 км в RZ 450e.

Динамические характеристики не раскрывают, но родственный электрокроссовер Toyota bZ4X с таким 204-сильным мотором способен разогнаться до 100 км/ч за 8,4 с и развить 160 км/ч.

Кроме того, новый Lexus RZ 300e отличается настройками подвески — она стала более мягкой. Также теперь все версии модели получили обогрев батареи, что облегчает эксплуатацию электрокара зимой.

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Фокус По материалам:

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