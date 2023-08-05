Lexus представил стильный кроссовер с расходом топлива 2,8 л на 100 км (фото) — Finance.ua
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Lexus представил стильный кроссовер с расходом топлива 2,8 л на 100 км (фото)

Технологии&Авто
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Lexus представил стильный кроссовер с расходом топлива 2,8 л на 100 км (фото)
Lexus представил стильный кроссовер с расходом топлива 2,8 л на 100 км (фото), Фото: carbuzz.com
Lexus представил новый гибридный кроссовер RX 450h+. Новинка получила очень низкий расход топлива и большой запас хода на электротяге.
Об этом рассказали на сайте CarBuzz.
Новый Lexus RX был представлен в 2022 году. Модель доступна с бензиновыми двигателями и силовыми гибридными установками.
Внешне Lexus RX 450h+ не отличается от других модификаций кроссовера. Тем не менее, уже в базовой комплектации доступны 21-дюймовые колесные диски и набор продвинутых систем безопасности Lexus Safety System + 3.0.
Фото: carbuzz.com
Фото: carbuzz.com
На выбор предлагается восемь вариантов цвета кузова: Eminent White Pearl, Cloudburst Grey, Iridium, Caviar, Matador Red Mica, Copper Crest, Nori Green Pearl и Nightfall Mica. В список оснащения входят поддержка Apple CarPlay и Android Auto, проекционный дисплей, динамический круиз-контроль и помощь в удержании полосы движения.
Lexus RX 450h+ оснащается гибридной силовой установкой с 2,4-литровым бензиновым двигателем и электромотором мощностью 275 л.с. и 430 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 6,2 секунды.
Аккумуляторная батарея большой емкости позволяет проехать до 56 км на электротяге. Расход топлива в смешанном цикле составляет всего 2,8 литра на 100 км.
Lexus RX 450h+ поступит в продажу в конце 2023 года. Стартовая цена модели составит $70 080.
По материалам:
Фокус
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