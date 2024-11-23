Lexus представила обновленный седан ES (фото) — Finance.ua

Lexus представила обновленный седан ES (фото) Сегодня 02:19 — Технологии&Авто

Lexus представила обновленный седан ES (фото)

Компания Lexus для премьеры обновленного второй раз седана Lexus ES снова избрала китайский автосалон — на этот раз в Гуанчжоу. Такая преданность взаимна, ведь около половины всех автомобилей данной модели продается в Китае, где седан уже разошелся тиражом более миллиона экземпляров.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Обновленный Lexus ES сохранил форму матричных фар, но они получили новое наполнение с двухсекционными ходовыми огнями. Кроме того, вместо логотипа на корме появилась большая надпись «Lexus».

Интерьер обновлен во вкусах «молодых китайских покупателей», поэтому в нем появился увеличенный центральный экран медиасистемы: теперь 14 дюймов вместо 8,0 или 12,3 дюйма на дорестайленговой модели.

Также появились три рукоятки, две из которых отвечают за климат-контроль, а дефлекторы вентиляции переехали еще ниже. Селектор трансмиссии сменил форму, но остался на старом месте.

В Китае у седана Lexus ES осталось только две версии. Базовый ES 200 приводится в движение 2,0-литровым атмосферным мотором M20A-FKS на 173 л.с., которому ассистирует вариатор Direct Shift. Гибрид Lexus ES 300h по-прежнему оснащают атмосферной «четверкой» на 2,5 литра (178 л.с., 221 Нм) и электромотором (120 л.с., 202 Нм).

Общая мощность системы — 218 л.с. Обновленные седаны Lexus ES уже можно заказать в Китае по цене от 41 500 до 67 700 долларов.

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