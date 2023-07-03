Lexus представил обновленный седан Lexus ES (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Lexus представил обновленный седан Lexus ES (фото)

Технологии&Авто
8
Lexus представил обновленный седан Lexus ES (фото)
Lexus представил обновленный седан Lexus ES (фото)
Компания Lexus представила обновленный Lexus ES для американского рынка. В топовой комплектации модели появились новые 18-дюймовые диски, а оснащение пополнилось опциональным пакетом электроники.
Как стало известно, пакет Technology Packag доступен за доплату даже в базовой версии Base и включает в себя продвинутую версию мультимедийной системы с 12,3-дюймовым сенсорным экраном, проекционный дисплей, голосовой ассистент и возможность «облачного» обновления программного обеспечения.
Читайте также
В свою очередь новые 18-дюймовые диски с отделкой Vapor Chrome стали прерогативой топовой комплектации Ultra Luxury, а покупатели версии Luxury смогут заказать и установить их опционально.
Lexus представил обновленный седан Lexus ES (фото)
В моторной гамме по-прежнему остаются три силовых установки: базовый 2,5-литровый атмосферный мотор на 207 «лошадей», 3,5-литровый двигатель V6 мощностью 306 л.с. и «гибрид» на базе 2,5-литрового двигателя.
Lexus представил обновленный седан Lexus ES (фото)
Первые Lexus ES 2024 модельного года поступят американским дилерам к концу лета. Цены уже известны: они начинаются от 43 190 долларов. Для сравнения, актуальная версия седана стоит по меньшей мере на 700 долларов дешевле.
Кстати, выбрать обязательное страхование автогражданской ответственности можно прямо на Finance.ua.

Выбрать полис ОСАГО 🚗

По материалам:
MMR
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.