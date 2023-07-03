Lexus представил обновленный седан Lexus ES (фото) — Finance.ua

Lexus представил обновленный седан Lexus ES (фото) Сегодня 03:54 — Технологии&Авто

Lexus представил обновленный седан Lexus ES (фото)

Компания Lexus представила обновленный Lexus ES для американского рынка. В топовой комплектации модели появились новые 18-дюймовые диски, а оснащение пополнилось опциональным пакетом электроники.

Как стало известно, пакет Technology Packag доступен за доплату даже в базовой версии Base и включает в себя продвинутую версию мультимедийной системы с 12,3-дюймовым сенсорным экраном, проекционный дисплей, голосовой ассистент и возможность «облачного» обновления программного обеспечения.

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В свою очередь новые 18-дюймовые диски с отделкой Vapor Chrome стали прерогативой топовой комплектации Ultra Luxury, а покупатели версии Luxury смогут заказать и установить их опционально.

В моторной гамме по-прежнему остаются три силовых установки: базовый 2,5-литровый атмосферный мотор на 207 «лошадей», 3,5-литровый двигатель V6 мощностью 306 л.с. и «гибрид» на базе 2,5-литрового двигателя.

Первые Lexus ES 2024 модельного года поступят американским дилерам к концу лета. Цены уже известны: они начинаются от 43 190 долларов. Для сравнения, актуальная версия седана стоит по меньшей мере на 700 долларов дешевле.

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MMR По материалам:

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