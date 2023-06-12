Lexus представил новый семейный кроссовер (фото) — Finance.ua

Lexus представил новый семейный кроссовер (фото) 12.06.2023, 01:32 — Технологии&Авто

Lexus представил новый семейный кроссовер (фото)

Представлен новый трехрядный кроссовер Lexus TX на базе Toyota Grand Highlander. Модель будет предложена в нескольких версиях до восьми посадочных мест.

Об этом рассказали на сайте бренда.

Lexus TX выполнен в новом фирменном дизайне бренда. Впереди установлены узкие фары и встроенная в бампер решетка радиатора.

Задние L-образные фонари соединены светодиодной полосой. Задняя стойка кузова окрашена в черный цвет, создавая эффект «подвесной крыши».

Lexus TX будет доступен в семи цветах кузова: Cloudburst Grey, Wind Chill Pearl, Caviar, Matador Red Mica, Nightfall Mica, Incognito и Celestial Silver Metallic. Некоторые из них будут доступны за доплату.

Габариты Lexus TX:

длина — 5158 мм;

ширина — 1990 мм;

высота — 1780 мм;

колесная база — 2950 мм.

Кроссовер можно будет заказать в нескольких модификациях на семь или восемь посадочных мест. Для второго ряда можно заказать два капитанских кресла.

Также покупатели получат вместительный багажник. Его объем составляет 569 л. Если сложить третий ряд сидений, багажное пространство увеличится до 1625 литров. Сложите и второй ряд сидений, чтобы багажник смог вместить до 2746 литров багажа.

В интерьере установлен 12,3-дюймовый экран информационно-развлекательной системы. Также доступен проекционный дисплей, а за доплату кроссовер можно оснастить аудиосистемой Mark Levinson с 21 динамиком.

Lexus TX будет доступен в четырех комплектациях: Standard, Premium, Luxury и F Sport Performance. В модельный ряд войдут модификации TX 350, 500h и 500h+, отличающиеся силовыми установками.

Lexus TX 350 оснащен 2,4-литровым турбированным бензиновым двигателем мощностью 275 л.с. и 430 Нм крутящего момента. Lexus TX 500h доступен с гибридной силовой установкой с 2,4-литровым двигателем и электромотором мощностью 366 л.с. и 555 Нм крутящего момента. TX 350 тратит 11,2 литра топлива на 100 км, а TX 500h — 9,8 литра.

Модификация Lexus TX 500h+ является самой мощной и экономной в модельном ряду. Она оснащается гибридной силовой установкой с 3,5-литровым двигателем V6 и электромотором мощностью 406 л.с. Эта версия расходует всего 7,1 литра топлива на 100 км.

Новый Lexus TX поступит в продажу уже до конца 2023 года. Стоимость кроссовера не раскрывается, но начальная цена ожидается на уровне 50 000 долларов.

Фокус По материалам:

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