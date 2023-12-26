Lexus представил компактный экономичный кроссовер на 200 сил (фото) — Finance.ua

Lexus представил компактный экономичный кроссовер на 200 сил (фото) Сегодня 04:13 — Технологии&Авто

Lexus представил компактный экономичный кроссовер на 200 сил (фото), Фото: Lexus

Представлен новый Lexus UX 2024. Компактный городской кроссовер прошел очередное обновление.

Подробности авто раскрыли на официальном сайте японского бренда.

Кроссовер Lexus UX не изменился снаружи — расширена только цветовая палитра. Внутри предложили новые схемы отделки, а также установили современный виртуальный щиток приборов с увеличенной до 12,3 дюйма диагональю. Кроме того, доработан комплекс систем безопасности Lexus Safety System+ и появилась технология контроля усталости водителя.

Фото: Lexus

Основные изменения претерпел гибрид Lexus UX. Он по-прежнему оснащен 2,0-литровой бензиновой четверкой и парой электромоторов, но суммарная отдача силовой установки выросла со 184 до 199 л.с.

Разгон до 100 км/ч теперь занимает 8,1 с в переднеприводной версии и 7,9 с в полноприводной. К тому же никелевую батарею заменили литий-ионной.

Также в линейке остается электромобиль Lexus UX 300e. Он оснащен 204-сильной установкой и батареей на 72,8 кВт∙ч, а его запас хода составляет 512 км.

Фокус По материалам:

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