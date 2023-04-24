Lexus показала новый роскошный минивэн LM500h (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Lexus показала новый роскошный минивэн LM500h (фото)

Технологии&Авто
0
Lexus показала новый роскошный минивэн LM500h (фото)
Lexus показала новый роскошный минивэн LM500h (фото)
Автомобильный бренд Lexus представил роскошный минивэн LM500h 2024 модельного года. Авто напоминает космический корабль, как снаружи, так и внутри.
Подробности
Представьте себя счастливым пользователем Uber (или любого аналогичного сервиса), по заказу которого приедет такой автомобиль. Раздвижные боковые двери LM открываются, показывая роскошный интерьер с парой кресел перед 48-дюймовым экраном на перегородке, отделяющей пассажиров сзади водителя и переднего пассажира. Все, что вам нужно сделать — это поднять затемненное стекло перегородки, погрузиться в удобные сиденья с их технологией измерения температуры тела, поднять скамеечку для ног и, пожалуй, заснуть, поскольку идеальная шумоизоляция заглушит любые звуки внешнего мира.
Lexus LM второго поколения дебютировал на автосалоне в Шанхае. Будущие владельцы этого авто смогут наслаждаться множеством усовершенствований, включая конструкцию, которая стала жестче на 50 процентов, и новую подвеску, разработанную, чтобы сделать поездку более комфортной и уменьшить вибрацию. Существует также новый режим вождения, посвященный комфорту задних сидений путем смены амортизационных сил и ограничения ощущений, вызванных ускорением и торможением.
Lexus показала новый роскошный минивэн LM500h (фото)
Чтобы помочь сохранить салон LM как можно более спокойным, Lexus усовершенствовала шумоизоляцию, уменьшая различные источники шума, в частности, вызываемые дорогой и ветром. Вместе с усилением шумоизоляции доступные двигатели и их крепления были настроены для уменьшения шума и вибрации. Второе поколение минивэна получило большие размеры: длину 5125 мм, ширину 1890 мм и высоту 1945 мм. Колесная база осталась такой же — 3000 мм.
Lexus показала новый роскошный минивэн LM500h (фото)
Оба двигателя являются гибридами, в одном из которых используется 2,5-литровый четырехцилиндровый бензиновый двигатель, а другой предположительно предлагает больше мощности благодаря 2,4-литровому четырехцилиндровому двигателю с турбонаддувом.
Lexus показала новый роскошный минивэн LM500h (фото)
Lexus LM предлагает 4-местную комплектацию для тех, кто нанимает водителей для своего транспорта, и 7-местную комплектацию для большой семьи.
По материалам:
Мета
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.