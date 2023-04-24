Lexus показала новый роскошный минивэн LM500h (фото) — Finance.ua

Lexus показала новый роскошный минивэн LM500h (фото) 24.04.2023, 01:11 — Технологии&Авто

Lexus показала новый роскошный минивэн LM500h (фото)

Автомобильный бренд Lexus представил роскошный минивэн LM500h 2024 модельного года. Авто напоминает космический корабль, как снаружи, так и внутри.

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Представьте себя счастливым пользователем Uber (или любого аналогичного сервиса), по заказу которого приедет такой автомобиль. Раздвижные боковые двери LM открываются, показывая роскошный интерьер с парой кресел перед 48-дюймовым экраном на перегородке, отделяющей пассажиров сзади водителя и переднего пассажира. Все, что вам нужно сделать — это поднять затемненное стекло перегородки, погрузиться в удобные сиденья с их технологией измерения температуры тела, поднять скамеечку для ног и, пожалуй, заснуть, поскольку идеальная шумоизоляция заглушит любые звуки внешнего мира.

Lexus LM второго поколения дебютировал на автосалоне в Шанхае. Будущие владельцы этого авто смогут наслаждаться множеством усовершенствований, включая конструкцию, которая стала жестче на 50 процентов, и новую подвеску, разработанную, чтобы сделать поездку более комфортной и уменьшить вибрацию. Существует также новый режим вождения, посвященный комфорту задних сидений путем смены амортизационных сил и ограничения ощущений, вызванных ускорением и торможением.

Чтобы помочь сохранить салон LM как можно более спокойным, Lexus усовершенствовала шумоизоляцию, уменьшая различные источники шума, в частности, вызываемые дорогой и ветром. Вместе с усилением шумоизоляции доступные двигатели и их крепления были настроены для уменьшения шума и вибрации. Второе поколение минивэна получило большие размеры: длину 5125 мм, ширину 1890 мм и высоту 1945 мм. Колесная база осталась такой же — 3000 мм.

Оба двигателя являются гибридами, в одном из которых используется 2,5-литровый четырехцилиндровый бензиновый двигатель, а другой предположительно предлагает больше мощности благодаря 2,4-литровому четырехцилиндровому двигателю с турбонаддувом.

Lexus LM предлагает 4-местную комплектацию для тех, кто нанимает водителей для своего транспорта, и 7-местную комплектацию для большой семьи.

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