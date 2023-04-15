Lexus анонсировал новый роскошный минивэн LM и назвал сроки его дебюта — Finance.ua

Lexus анонсировал новый роскошный минивэн LM и назвал сроки его дебюта Сегодня 22:53

Lexus анонсировал новый роскошный минивэн LM и назвал сроки его дебюта

Компания Lexus анонсировала премьеру флагманского минивэна LM второго поколения. Он дебютирует на международном автосалоне в Шанхае, который стартует 18 апреля.

Никаких подробностей о новинке производитель не раскрыл, ограничившись не слишком информативным тизером, демонстрирующим заднюю боковую часть кузова модели. Единственное, что можно заметить — это традиционная для класса MPV прямая линия крыши, небольшой козырек на дверях багажника и необычное по форме заднее боковое окно, за которым, вероятно, разместится третий ряд сидений.

Отметим, LM (Lexus Minivan) — это первый минивэн в истории бренда Lexus. Его первое поколение было представлено в 2019 году, а также на автосалоне в Шанхае. Тогда стало известно, что он построен на одной платформе с Toyota Alphard и отличается от «донора» только дизайном и богатым оборудованием.

Каким будет новый Lexus LM технически, пока не известно. Модель первого поколения изначально имела только гибридную силовую установку, состоящую из 2,5-литрового бензинового «атмосферника» и двух электродвигателей.

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