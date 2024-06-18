«Леса Украины» купило 50 автомобилей Renault Duster за 45 млн гривен — Finance.ua
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«Леса Украины» купило 50 автомобилей Renault Duster за 45 млн гривен

Фондовый рынок
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«Леса Украины» купило 50 автомобилей Renault Duster за 45 млн гривен
«Леса Украины» купило 50 автомобилей Renault Duster за 45 млн гривен
Государственное специализированное хозяйственное предприятие «Леса Украины» 4 июня договорилось с ООО «Полесье Моторс Групп» о закупке 50 легковых автомобилей Renault Duster Life 1,5D за 44,545 млн гривен.
Об этом свидетельствуют данные в системе государственных закупок ProZorro, передают Українські Новини.
Стоимость одного автомобиля составляет 890,9 тыс. гривен.
Срок поставки — до 30 ноября.
ООО «Полесье Моторс Групп» — официальный дилер импортера АО «Рено Украина» в Житомире и Житомирской области.
Как сообщали Українські Новини, в октябре 2023 года Кабмин согласовал назначение гендиректором ГП «Леса Украины» экс-председателя Гослесагентства Юрия Болоховца.
В сентябре 2022 года Кабинет Министров создал государственное специализированное предприятие «Леса Украины» в рамках реформы лесной отрасли.
По материалам:
Українські Новини
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