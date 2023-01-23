Легендарный бренд мотоциклов Harley-Davidson станет полностью электрическим — Finance.ua

Легендарный бренд мотоциклов Harley-Davidson станет полностью электрическим 23.01.2023, 00:06 — Технологии&Авто

Легендарный бренд мотоциклов Harley-Davidson станет полностью электрическим

Генеральный директор Harley Йохен Зейтц объявил о том, что его компанию ждут большие изменения. Зейтц говорит, что это может занять десятилетия.

«То, что мы делаем, это прославление нашего прошлого, но в то же время мы развиваем бренд, — считает он. — Это естественная эволюция, которая должна была произойти».

Ранее представители компании решили выделить электрические мотоциклы в отдельный бренд под названием LiveWire. Под этой маркой был выпущен первый байк LiveWire S2 Del Mar.

Сейчас Зейтц считает этот шаг промежуточным этапом. Компания не соблюдает четких сроков перехода на электричество и осознает, что часть ее клиентов — сторонники классических моделей.

«Мы нацелены на разные профили потребителей — есть традиционные клиенты, но есть также современные потребители, которым нравятся изменения, но которые всегда мечтали о мотоцикле нашего бренда», — добавил он.

НВ По материалам:

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