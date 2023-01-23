Легендарный бренд мотоциклов Harley-Davidson станет полностью электрическим — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Легендарный бренд мотоциклов Harley-Davidson станет полностью электрическим

Технологии&Авто
12
Легендарный бренд мотоциклов Harley-Davidson станет полностью электрическим
Легендарный бренд мотоциклов Harley-Davidson станет полностью электрическим
Генеральный директор Harley Йохен Зейтц объявил о том, что его компанию ждут большие изменения. Зейтц говорит, что это может занять десятилетия.
«То, что мы делаем, это прославление нашего прошлого, но в то же время мы развиваем бренд, — считает он. — Это естественная эволюция, которая должна была произойти».
Ранее представители компании решили выделить электрические мотоциклы в отдельный бренд под названием LiveWire. Под этой маркой был выпущен первый байк LiveWire S2 Del Mar.
Сейчас Зейтц считает этот шаг промежуточным этапом. Компания не соблюдает четких сроков перехода на электричество и осознает, что часть ее клиентов — сторонники классических моделей.
«Мы нацелены на разные профили потребителей — есть традиционные клиенты, но есть также современные потребители, которым нравятся изменения, но которые всегда мечтали о мотоцикле нашего бренда», — добавил он.
По материалам:
НВ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.