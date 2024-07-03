Leapmotor выпустил шестиместный электрический кроссовер за $22 000 — Finance.ua
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Leapmotor выпустил шестиместный электрический кроссовер за $22 000

Технологии&Авто
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Leapmotor выпустил шестиместный электрический кроссовер за $22 000
Leapmotor выпустил шестиместный электрический кроссовер за $22 000
Компания Leapmotor, партнером которой является концерн Stellantis, выпустила новый электрический кроссовер под названием C16 в Китае. Что касается размеров, кроссовер имеет длину 4915 мм, ширину 1905 мм и высоту в 1770 мм, а колесная база равна 2825 мм.
Интерьер отличается минималистическим дизайном, кроме цифровой приборной панели, «плавающей» информационно-развлекательной системы и кожаного руля. Уже в базе шестиместный электромобиль оснащен двухзонной системой климат-контроля и беспроводным зарядным устройством для смартфона на 15 Вт.
Leapmotor выпустил шестиместный электрический кроссовер за $22 000
За доплату покупатели получат трехзонный климат-контроль, подогрев и вентиляцию сидений первого и второго ряда. Клиенты также могут получить аудиосистему премиум-класса с 21 динамиком, 15,6-дюймовую развлекательную систему на заднем ряду и интеллектуальную систему помощи водителю, использующую датчик lidar.
Автомобиль приводится в движение 1,5-литровым двигателем, который служит генератором для заряда аккумуляторной батареи емкостью 28,4 кВт*ч и установленного сзади электромотора мощностью 228 л.с. Силовая установка позволяет кроссоверу разгоняться от 0 до 100 км/ч за 8,5 секунды и проезжать до 200 км только на электротяге.
Leapmotor выпустил шестиместный электрический кроссовер за $22 000
Клиенты также могут получить полностью электрический вариант, имеющий литий-железо-фосфатный аккумулятор емкостью 67,7 кВт*ч. Он оснащен обновленным двигателем, который выдает 288 л.с. и 360 Нм. Электромобиль может разгоняться с места до 100 км/ч за 6,4 секунды. Водители также могут проезжать до 520 км на одном заряде батареи. Цена на версию с ДВС начинается от 21 439 долларов, а электрическая модель стоит от 22 264 долларов.
По материалам:
Autogeek
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