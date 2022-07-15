Лазебная подала в отставку с должности министра соцполитики — Finance.ua

Лазебная подала в отставку с должности министра соцполитики Сегодня 17:45 — Казна и Политика

Министр социальной политики Марина Лазебная подала заявление об отставке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение представителя Кабмина в Верховной Раде Тараса Мельничука.

«В Верховную Раду Украины поступило заявление Лазебной Марины Владимировны об отставке с должности министра социальной политики Украины», — написал Мельничук.

Напомним, недавно появилась информация, что Марина Лазебная в ближайшее время может покинуть свой пост. Ее может сменить нынешняя руководительница департамента социальной политики и здравоохранения в Офисе президента Оксана Жолнович. Но это не единственный кандидат.

Лазебная занимает пост министра социальной политики в кабинете Дениса Шмыгаля с марта 2020 года. До этого была главой Государственной социальной службы.

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