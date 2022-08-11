Латвийский PrivatBank передает свои активы Industra Bank — Finance.ua
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Латвийский PrivatBank передает свои активы Industra Bank

Фондовый рынок
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Латвийский PrivatBank передает свои активы Industra Bank
Латвийский PrivatBank передает свои активы Industra Bank
Регулятор разрешил латвийскому PrivatBank передать часть компании в пользу конкурента Industra Bank.
Об этом говорится в сообщении латвийской Комиссии рынков финансов и капитала, латвийского PrivatBank.
«Правление Комиссии рынков финансов и капитала (КРФК) приняло решение уполномочить AS PrivatBank передать часть компании кредитного учреждения AS PrivatBank в AS Industra Bank в соответствии с договором о передаче компании кредитного учреждения, заключенного обеими сторонами», — говорится в сообщении.
Таким образом, Industra Bank возьмет на себя от PrivatBank отношения с клиентами, в частности — управление счетами физических и юридических лиц, кредитным и лизинговым портфелями, депозитами, а также ценными бумагами, которыми владеет банк.
В рамках сделки Industra Bank станет преемником 5800 клиентов, из которых 300 — юридические лица и 5500 — частные лица. Объем кредитов, переносимых в рамках сделки, формирует около 23 миллионов евро, в свою очередь объем вкладов превышает 57 миллионов евро.
PrivatBank, 46,5% акций которого принадлежит украинскому ПриватБанку, работает в Латвии с 1992 года. Industra Bank работает в Латвии с 1994 г. с приоритетом на обслуживании малых и средних предприятий Латвии.

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По материалам:
Економічна Правда
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