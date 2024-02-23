Латвия запрещает импорт сельскохозяйственной продукции из россии и беларуси — Finance.ua

Латвия запрещает импорт сельскохозяйственной продукции из россии и беларуси Сегодня 10:33

Сейм Латвии утвердил поправки к закону «О развитии села и сельского хозяйства», которыми запрещается импорт сельскохозяйственной продукции из россии и беларуси.

Об этом сообщает Delfi.

Закон запрещает ввоз или импорт сельскохозяйственной и кормовой продукции в Латвию из россии и беларуси, даже если продукция этих стран ввозится в Латвию из третьих стран.

Закон вступит в силу после его оглашения президентом.

Запрет будет действовать до 1 июля 2025 года, а затем может быть продлен, если будет такая необходимость.

Латвия как страна, граничащая с россией, стремится к скорейшему разрыву экономических связей со страной-агрессором, чтобы защитить свою безопасность. Эта инициатива Латвии является дополнительным элементом всеобщей политики санкций Европейского Союза.

Закон направлен на то, чтобы не дать государственным бюджетам стран-агрессоров и предприятиям этих стран получить дополнительные доходы от экспорта своей продукции в Латвию, способствуя тем самым возможности продолжения войны в Украине.

Запрет будет распространяться на выпуск продукции в свободное обращение, за исключением пропуска в свободное обращение с целью доставки продукции получателю в другой стране-члене ЕС, освобожденной от налога на добавленную стоимость.

Економічна Правда По материалам:

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