Латвия запрещает импорт сельскохозяйственной продукции из россии и беларуси — Finance.ua
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Латвия запрещает импорт сельскохозяйственной продукции из россии и беларуси

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Сейм Латвии утвердил поправки к закону «О развитии села и сельского хозяйства», которыми запрещается импорт сельскохозяйственной продукции из россии и беларуси.
Об этом сообщает Delfi.
Закон запрещает ввоз или импорт сельскохозяйственной и кормовой продукции в Латвию из россии и беларуси, даже если продукция этих стран ввозится в Латвию из третьих стран.
Закон вступит в силу после его оглашения президентом.
Запрет будет действовать до 1 июля 2025 года, а затем может быть продлен, если будет такая необходимость.
Латвия как страна, граничащая с россией, стремится к скорейшему разрыву экономических связей со страной-агрессором, чтобы защитить свою безопасность. Эта инициатива Латвии является дополнительным элементом всеобщей политики санкций Европейского Союза.
Закон направлен на то, чтобы не дать государственным бюджетам стран-агрессоров и предприятиям этих стран получить дополнительные доходы от экспорта своей продукции в Латвию, способствуя тем самым возможности продолжения войны в Украине.
Запрет будет распространяться на выпуск продукции в свободное обращение, за исключением пропуска в свободное обращение с целью доставки продукции получателю в другой стране-члене ЕС, освобожденной от налога на добавленную стоимость.
По материалам:
Економічна Правда
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