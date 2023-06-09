Латвия выделила Украине 200 тысяч евро для ликвидации последствий подрыва Каховской дамбы — Finance.ua

Латвия выделила Украине 200 тысяч евро для ликвидации последствий подрыва Каховской дамбы Сегодня 16:42

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш сообщил о решении его правительства выделить Украине 200 тысяч евро для помощи после подрыва россией Каховской ГЭС.

Об этом сообщает «Европейская правда».

«Латвия остается непоколебимой в своей поддержке Украины. Сегодня правительство, по предложению МИД, решило выделить Украине 200 тысяч евро для помощи в преодолении экологического и гуманитарного кризиса, вызванного разрушением россией плотины Каховской ГЭС», — заявил Кариньш в своем Twitter.

Економічна Правда По материалам:

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