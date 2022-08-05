Латвия приостановила соглашение с рф об экономическом сотрудничестве — Finance.ua
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Латвия приостановила соглашение с рф об экономическом сотрудничестве

Мир
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Латвия приостановила соглашение с рф об экономическом сотрудничестве
Латвия приостановила соглашение с рф об экономическом сотрудничестве
На этой неделе приостановлено соглашение между правительствами Латвии и россии об экономическом сотрудничестве, сообщается в заявлении МИД в официальном издании «Latvijas Vеstnesis».
Действие указанного соглашения было прекращено 1 августа. В этот же день было прекращено соглашение между правительствами Латвии и россии о создании межправительственной комиссии в сферах экономического, научно-технического, гуманитарного и культурного сотрудничества.
С понедельника приостановлено действие соглашения между Латвией и рф от 2010 года об упрощении взаимных поездок между жителями приграничных районов двух стран.
16 мая приостановлено действие соглашения между правительствами Латвии и россии о предотвращении двойного налогообложения и уклонении от уплаты налогов относительно налога на прибыль и капитал и протокола к нему.
Также 16 мая было прекращено действие статьи 13 соглашения между правительствами Латвии и россии по социальной защите российских военных пенсионеров и членов их семей, проживающих на территории Латвии.
Статья 13 Соглашения предусматривала, что в соответствии с международной практикой Латвия обеспечивает уход, благоустройство и сохранение мемориальных сооружений и мест массового захоронения воинов на территории страны, а также не создает препятствий для захоронения умерших военных пенсионеров и членов их семей и совершения похоронных обрядов.
Также российская сторона обеспечивает уход за мемориальными сооружениями и местами захоронения латышей, ливов и граждан Латвии, погибших в результате войн и репрессий на территории россии.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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