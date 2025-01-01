Латвия почти за год передала Украине более 600 авто, которые были конфискованы у пьяных водителей — Finance.ua

Латвия почти за год передала Украине более 600 авто, которые были конфискованы у пьяных водителей Сегодня 00:31

Латвия почти за год передала Украине более 600 авто, которые были конфискованы у пьяных водителей

Латвия передала Украине 612 машин, конфискованных у пьяных водителей. Сумма помощи составляет около 2,25 млн евро.

Об этом сообщает Delfi.

Напомним, в начале февраля этого года Сейм Латвии единогласно принял в срочном порядке поправки в Закон о поддержке украинского гражданского населения. Эти поправки позволили передать Украине автомобили, оказавшиеся в собственности латвийского государства.

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В списке оказался транспорт, который был конфискован у водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения.

С момента вступления в силу вышеперечисленных изменений в закон правительство приняло несколько решений о передаче Украине конфискованных автомобилей.

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