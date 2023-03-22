Латвия передаст Украине крупный пакет медицинского оборудования — Finance.ua

Латвия передаст Украине крупный пакет медицинского оборудования Сегодня 13:34

Латвия передаст Украине медицинское оборудование на сумму 299 тысяч евро. Транспортные и логистические расходы будут возмещены из бюджета механизма гражданской защиты ЕС.

Об этом сообщает Delfi

Планируется, что Министерство здравоохранения Латвии пожертвует 278 перфузионных шприцевых насосов, 45 неинвазивных аппаратов искусственной вентиляции легких, десять станций перфузионной системы, четыре аспирационные установки, один комплект вентилятора и дыхательных трубок, а также одну станцию мониторинга жизнедеятельности.

Сообщается, что транспортировку и логистику медицинского оборудования будет координировать Государственная пожарно-спасательная служба с использованием механизма поддержки, предложенного Европейской комиссией.

Напомним, 16 февраля правительство Латвии разрешило передавать украинским военным конфискованные у пьяных водителей автомобили.

В начале марта Латвия передала первые восемь автомобилей, конфискованных за вождение в нетрезвом состоянии.

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