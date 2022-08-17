Латвия будет продлевать россиянам временные виды на жительство только в отдельных случаях — премьер — Finance.ua
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Латвия будет продлевать россиянам временные виды на жительство только в отдельных случаях — премьер

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Правящая коалиция Латвии договорилась изменить принципы продления гражданам россии временных видов на жительство — в дальнейшем их будут продлевать в отдельных случаях, заявил латвийский премьер-министр Кришьянис Кариньш на пресс-конференции во вторник.
По его словам, постоянные виды на жительство, которые, например, предлагают мужу/жене, в дальнейшем решено выдавать только после успешной сдачи экзамена по государственному языку.
Кариньш подчеркнул, что в ближайшие недели в правительстве будут приняты соответствующие решения.
Премьер отметил, что гражданам россии уже не выдают визы, кроме исключительных случаев, а также практически не выдают вид на жительство.
Ранее министр внутренних дел Латвии Кристап Эклонс предложил проводить проверку на знание госязыка для получателей постоянных вида на жительство.
С начала вторжения рф в Украину аннулировано почти 1 тыс. видов на жительство, выданных гражданам россии и беларуси, в том числе 114 на основе выводов органов безопасности, информирует агентство BNS. Государственная пограничная охрана запретила въезд в страну 263 гражданам россии и 43 гражданам беларуси.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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