Латвия будет продлевать россиянам временные виды на жительство только в отдельных случаях — премьер Сегодня 09:16

Правящая коалиция Латвии договорилась изменить принципы продления гражданам россии временных видов на жительство — в дальнейшем их будут продлевать в отдельных случаях, заявил латвийский премьер-министр Кришьянис Кариньш на пресс-конференции во вторник.

По его словам, постоянные виды на жительство, которые, например, предлагают мужу/жене, в дальнейшем решено выдавать только после успешной сдачи экзамена по государственному языку.

Кариньш подчеркнул, что в ближайшие недели в правительстве будут приняты соответствующие решения.

Премьер отметил, что гражданам россии уже не выдают визы, кроме исключительных случаев, а также практически не выдают вид на жительство.

Ранее министр внутренних дел Латвии Кристап Эклонс предложил проводить проверку на знание госязыка для получателей постоянных вида на жительство.

С начала вторжения рф в Украину аннулировано почти 1 тыс. видов на жительство, выданных гражданам россии и беларуси, в том числе 114 на основе выводов органов безопасности, информирует агентство BNS. Государственная пограничная охрана запретила въезд в страну 263 гражданам россии и 43 гражданам беларуси.

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