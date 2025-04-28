Латвия аннулировала статус защиты для 18 тысяч украинцев: причины — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Латвия аннулировала статус защиты для 18 тысяч украинцев: причины

1
Латвия аннулировала статус защиты для 18 тысяч украинцев: причины
Латвия аннулировала статус защиты для 18 тысяч украинцев: причины
В Латвии отменили статус временной защиты для 18,6 тысяч украинцев.
Причина — люди не успели или совсем забыли подать документы на продление вида на жительство. Латвийское Агентство по делам гражданства и миграции (PMLP) было вынуждено принять жесткие меры, сообщает Ukraine Pulse.
Больше всего настораживает то, что многие украинцы не обновляли свои документы еще с 2022 года, хотя это прямое требование закона.
В начале 2025 года в Латвии статус временной защиты имели 47 654 человека, из которых более 33 тысяч — этнические украинцы.
Хотя ситуация и неприятная, шанс все исправить есть. Латвийские власти разрешают восстановить статус, если действовать быстро и правильно. Что нужно подать:
  • Копию проездного документа и заявление в свободной форме
  • Заполненную форму на проживание (для тех, кто оформлял визу)
  • Дополнительную анкету (если человек имеет гражданство россии или беларуси вместе с украинским)
  • Документы принимают по электронной почте по адресу pasts@pmlp.gov.lv или обычной почтой в ближайшее отделение PMLP.
  • После одобрения заявления обязательно нужно в течение 10 дней лично прийти в отделение и получить eID-карту.
Латвийские чиновники предупреждают: пребывание в стране без действующего статуса может обернуться серьезными юридическими последствиями. Чтобы избежать проблем, украинцам советуют как можно скорее подать необходимые документы и пройти все формальности.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems