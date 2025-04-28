Латвия аннулировала статус защиты для 18 тысяч украинцев: причины — Finance.ua

Латвия аннулировала статус защиты для 18 тысяч украинцев: причины
В Латвии отменили статус временной защиты для 18,6 тысяч украинцев.
Причина — люди не успели или совсем забыли подать документы на продление вида на жительство. Латвийское Агентство по делам гражданства и миграции (PMLP) было вынуждено принять жесткие меры, сообщает Ukraine Pulse.
Больше всего настораживает то, что многие украинцы не обновляли свои документы еще с 2022 года, хотя это прямое требование закона.
В начале 2025 года в Латвии статус временной защиты имели 47 654 человека, из которых более 33 тысяч — этнические украинцы.
Хотя ситуация и неприятная, шанс все исправить есть. Латвийские власти разрешают восстановить статус, если действовать быстро и правильно. Что нужно подать:
- Копию проездного документа и заявление в свободной форме
- Заполненную форму на проживание (для тех, кто оформлял визу)
- Дополнительную анкету (если человек имеет гражданство россии или беларуси вместе с украинским)
- Документы принимают по электронной почте по адресу pasts@pmlp.gov.lv или обычной почтой в ближайшее отделение PMLP.
- После одобрения заявления обязательно нужно в течение 10 дней лично прийти в отделение и получить eID-карту.
Латвийские чиновники предупреждают: пребывание в стране без действующего статуса может обернуться серьезными юридическими последствиями. Чтобы избежать проблем, украинцам советуют как можно скорее подать необходимые документы и пройти все формальности.
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