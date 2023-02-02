Land Rover презентовали новый кроссовер Range Rover Velar 2023 — Finance.ua

Land Rover презентовали новый кроссовер Range Rover Velar 2023 Сегодня 05:37 — Технологии&Авто

Land Rover презентовали новый кроссовер Range Rover Velar 2023, Фото: Land Rover

Land Rover представили кроссовер Range Rover Velar 2023 модельного года. Модель получила множество доработок.

Об этом рассказали на сайте Autocar.

Обновленный Land Rover Range Rover Velar внешне отличается от нынешней модели новыми передними и задними бамперами. Также кроссовер получил другой дизайн светодиодных фар и радиаторной решетки.

Самые большие изменения произошли в интерьере. Модель приблизили к «старшим» Range Rover и Range Rover Sport. Внутри установлен 11,4-дюймовый сенсорный экран, работающий на базе новой информационно-развлекательной системы JLR Pivi Pro.

Около 80% всех задач можно выполнить двумя касаниями на экране. Помимо этого, Pivi Pro 2023 обеспечивает постоянно видимые элементы управления климатом и звуком, новую панель предварительного вождения для часто используемых функций и функцию голосового управления Amazon Alexa.

Под дисплеем расположена центральная минималистичная консоль. На ней нет физических элементов управления. В скрытом отсеке можно найти место для хранения вещей и место для зарядки устройств.

Land Rover существенно изменили некоторые версии кроссовера. Теперь подключаемый 400-сильный гибрид Velar P400e получил аккумулятор увеличенной вместимости на 19,2 кВт-ч. Это позволит проехать автомобилю до 64 км на электротяге. Кроме того, увеличена скорость зарядки.

Land Rover Range Rover Velar SVAutobiography теперь недоступен. Модель с 5,0-литровым двигателем V8 не оправдала ожиданий компании.

В Европе обновленный кроссовер будут продавать по цене от 66 580 долларов за версию D200 S. Топовая версия P400 Autobiography обойдется в 98 340 долларов.

Фокус По материалам:

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