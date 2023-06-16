Land Rover обновил свою самую доступную модель: как изменился кроссовер (фото) — Finance.ua

Land Rover обновил свою самую доступную модель: как изменился кроссовер (фото) 16.06.2023, 01:46 — Технологии&Авто

Land Rover обновил свою самую доступную модель: как изменился кроссовер (фото), Фото: Land Rover

Представлен обновленный кроссовер Land Rover Discovery Sport. Самая доступная модель британской марки прошла уже третью модернизацию с момента дебюта в 2014 году.

Ее подробности раскрыли на официальном сайте автопроизводителя.

Новый Land Rover Discovery Sport можно узнать по измененной решетке радиатора. В версии Dynamic кроссовер также получил обновленный передний бампер.

Фото: Land Rover

Кроме того, для модели представили новые колесные диски диаметром от 19 до 21 дюймов. На кузове еще остался логотип Land Rover, однако впоследствии модель будут продавать под брендом Discovery, ведь Jaguar Land Rover проходит реорганизацию и будет выпускать автомобили под четырьмя отдельными марками.

Салон Discovery Sport претерпел существенные изменения. Кроссовер получил совершенно новую центральную консоль с увеличенным 11,4-дюймовым тачскрином и сенсорными кнопками.

Фото: Land Rover

Также заменен рычаг КПП и предложены новые варианты внутренней отделки. У всех Discovery Sport теперь виртуальный приборный щиток. По-прежнему доступны версии на 5 и 7 мест.

Кроссовер Land Rover предложен с 2,0-литровыми бензиновыми турбомоторами на 200 и 250 л. с., а также турбодизелями такого же объема мощностью 163 и 204 л. с. Топовым является 309-сильный подзаряжаемый гибрид, способный проехать до 61 км на электротяге. Все Discovery Sport оснащены 8-ступенчатым автоматом, а привод может быть передним или полным.

Фокус По материалам:

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