Lamborghini тайно работает над первым электрическим суперкаром — Finance.ua

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Lamborghini тайно работает над первым электрическим суперкаром

Технологии&Авто
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Lamborghini тайно работает над первым электрическим суперкаром
Lamborghini тайно работает над первым электрическим суперкаром
Итальянский автопроизводитель Lamborghini, известный своими смелыми и дерзкими решениями, работает над своим первым электрическим суперкаром. В то время как соседи из Ferrari уже тестируют свои прототипы, Lamborghini сохраняет завесу тайны над новым проектом, открывая детали только при необходимости.
Президент компании Стефан Винкельманн в недавнем интервью рассказал о будущем марки, которая, несмотря на наличие только трех моделей в линейке, уже продала все автомобили до 2026 года. Одной из самых ожидаемых новинок станет полностью электрический Lamborghini Lanzador, премьера которого намечена на 2028 год.
Lanzador станет четвертой моделью в линейке и объединит черты гран-турера и спортивного купе. Машина сохранит двухдверную компоновку, но предложит увеличенный дорожный просвет, что делает его универсальным решением для повседневной эксплуатации. В отличие от популярного Urus, Lanzador не будет ориентирован на семейное использование, а предложит более спортивный стиль с сохранением практичности за счет задних дверей.
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Lamborghini рассматривала возможность создания электрического седана, основываясь на концепте Estoque 2008 года. Однако, по словам Винкельманна, длинная колесная база, необходимая для такого типа автомобилей, не соответствует дизайну, ожидаемому от Lamborghini. Зато выбор пал на гран-турер с повышенной посадкой, отвечающий современным требованиям комфорта и безопасности.
Lanzador станет первым полностью электрическим автомобилем бренда, сохранив при этом ДНК Lamborghini. Компания продолжит развивать свои технологии, чтобы соответствовать ожиданиям клиентов, предпочитающих сочетание стиля, мощности и современных решений.
По материалам:
Ampercar
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